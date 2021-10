Calciomercato Juventus, disastro totale: erede dalla Francia

La sfida persa in casa contro il Sassuolo ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà della corsia di sinistra difensiva della Juventus. Idea dalla Francia per il futuro

Le certezze di casa Juventus si sono rapidamente sgretolate nel corso delle ultime due giornate di Serie A. Prima il pari riacciuffato solamente nel finale a San Siro contro l’Inter e poi il ko interno per mano del Sassuolo. I bianconeri di Allegri hanno smarrito nuovamente la strada e sono stati sommersi dalle critiche sia per il gioco offerto che per i risultati ottenuti, che al momento pongono Dybala e compagni ben lontani dai vertici del campionato italiano. La sfida di ieri sera ha messo nuovamente in luce diverse pecche difensive della Juventus, in particolare sulla corsia di sinistra.

De Sciglio infatti ha dovuto lasciare il campo già in avvio di partita con l’ingresso di Alex Sandro che è stato tutt’altro che felice. Il brasiliano, che aveva mostrato segnali di ripresa tra fine settembre ed inizio ottobre, ha offerto una prova totalmente involuta ed insufficiente. Poco incisivo nell’accompagnare la manovra in fase offensiva, e troppo distratto in quella difensiva. La Juventus potrebbe presto o tardi tornare sul mercato per potenziare la corsia.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro delude: per la sinistra idea Caio Henrique

La prova incolore di Alex Sandro ha messo ulteriormente a nudo i problemi e la fragilità sulla corsia sinistra difensiva della Juve. Per i bianconeri potrebbe quindi spuntare un’idea di mercato per il futuro che porterebbe dritto in Francia. La società di Agnelli potrebbe infatti chiedere informazioni al Monaco per il classe 1997 Caio Henrique, brasiliano con passaporto spagnolo che ha avuto anche un passato all’Atletico Madrid.

Il mancino verdeoro ha avuto un ottimo impatto su questo campionato di Ligue 1 nel quale ha già messo a referto 10 presenze condite da ben 4 assist, che lasciano ben intravedere margini di miglioramento e l’ottima propensione offensiva certificata dai 7 passaggi vincenti totali comprese le coppe. Valutato non più di 20 milioni di euro, Henrique ha un contratto fino al 2025 e sta maturando già discreta esperienza. La Juventus valuta.