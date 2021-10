Napoli-Bologna 3-0: gli azzurri dominano e si riprendono la vetta

Vittoria travolgente del Napoli sul Bologna: tabellino e marcatori

Il Napoli ospita il Bologna al Diego Armando Maradona per chiudere la 10a giornata di Serie A con l’obiettivo di riprendersi la vetta per rispondere al Milan.

La partita inizia in maniera complicata per la squadra di Spalletti che sbaglia qualche passaggio di troppo e concede campo al Napoli. Dopo 18 minuti, però, ci pensa Fabian Ruiz a portare in vantaggio gli azzurri con un gol splendido a giro all’incrocio dei pali. Dopo il gol il Napoli si limita a gestire fino al 41′ quando dopo un episodio dubbio area, l’arbitro concede il rigore al Napoli. Insigne trasforma dal dischetto e firma il 2-0.

Napoli-Bologna 3-0: tabellino marcatori

Nel secondo tempo il copione è lo stesso. Dominio assoluto del Napoli e nessuna reazione per il Bologna. Su un contatto dubbio su Osimhen viene concesso un altro rigore al Napoli che Insigne trasforma nello stesso modo del primo. Partita in ghiaccio e controllo fino al 90′. Vittoria schiacciante del Napoli che torna in vetta alla classifica a pari punti con il Milan.

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

18′ Fabian Ruiz, 41′,62′ Insigne (R)