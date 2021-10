Tra rinnovo e addio, la stella rischia grosso: Juventus avvisata

La Juventus tiene nel mirino il top player: è ‘scontro’, tra rinnovo e addio, il presidente ha deciso il suo futuro

La clamorosa sconfitta casalinga contro il Sassuolo apre una vera e propria crisi per la Juventus di Massimiliano Allegri. 13 i punti di distacco dal Milan capolista e la rincorsa scudetto ormai lontanissima dal concretizzarsi. In tal senso, per la ‘Vecchia Signora’, arrivano importanti novità anche in ottica calciomercato. Dei numerosi profili attenzionati dai dirigenti bianconeri, per uno in particolare sembrerebbe arrivata la svolta per l’addio. Dalla Spagna, dunque, la clamorosa bomba di mercato che può complicare i piani della ‘Vecchia Signora’ per l’anno prossimo.

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital‘, infatti, la permanenza di Ousmane Dembele a Barcellona sarebbe ancora in discussione. In scadenza con i blaugrana il prossimo giugno, l’ex Borussia Dortmund pur essendo stato vicino alla firma, non ha ancora rinnovato con il Barcellona. Dalla carota al bastone, dunque, il presidente Joan Laporta avrebbe infatti deciso di usare il pugno duro nei confronti del talentuoso esterno francese, sui cui il Barcellona vorrebbe puntare ancora per molti anni.

Futuro Dembele, Laporta ha deciso: lo scenario

Nonostante abbia recuperato dall’infortunio e sia abile e arruolabile da Koeman, Dembele è rimasto in disparte proprio perchè Laporta ha comunicato un ‘aut aut’ al giocatore: rinnovo e ritorno in campo, oppure rimanere escluso fino all’inevitabile addio l’anno prossimo.

Una strategia decisamente diversa quella adottats dal Barcellona e che può rivelarsi un’arma a doppio taglio per i catalani, con la Juventus che rimane tra i club maggiormente interessati alla finestra.

Situazione in divenire: da valutare dunque la decisione del presidente del Barcellona se porterà ad un rinnovo con Dembele, al momento molto lontano.