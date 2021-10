Napoli-Bologna, formazioni UFFICIALI: le scelte di Spalletti e Mihajlovic

Napoli-Bologna è il posticipo che chiude la 10a giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori

Il Napoli ospita il Bologna al Diego Armando Maradona alle ore 20:45. Sarà il posticipo che chiuderà la 10a giornata di campionato e che può riportare gli azzurri in vetta a pari punti col Milan e allontanarla nuovamente dall’Inter.

Luciano Spalletti è squalificato e non sarà in panchina. Il tecnico toscano deve rinunciare ancora a Manolas e si affida a Rrahmani per affiancare Koulibaly. In avanti il solito Osimhen con Lozano al posto di Politano. Mihajlovic deve, invece, rinunciare ad Arnautovic per un problema muscolare e affida le redini dell’attacco a Musa Barrow. Ecco le formazioni ufficiali.

Napoli-Bologna: le formazioni UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Elmas, Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Osimhen, Lozano. All. Spalletti

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Theate, Medel; Mbaye, Dominguez, Svanberg; Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic