Colpo top, il nuovo ds spaventa il Milan: Maldini ko

In attesa di scendere nuovamente in campo contro la Roma, per il Milan può presentarsi un grosso scoglio nella corsa al gioiello

Un momento decisamente positivo, risultati alla mano, quello che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli in Serie A. Primo posto e testa al prossimo big match con la Roma di Mourinho, anche se è il calciomercato che può regalare sorprese (non sempre positive) a Maldini e Massara. In tal senso, un nuovo competitor dei rossoneri è pronto a scendere in campo a suon di milioni. Pare infatti ormai prossimo, già da gennaio, l’approdo di Marc Overmars dall’Ajax come nuovo direttore sportivo del Newcastle.

Secondo il ‘de Telegraaf’, il noto dirigente sarebbe in procinto di dire sì alla nuova proprietà dei ‘Magpies’ per occuparsi del mercato, ad inizio 2022. Il ds, attualmente all’Ajax, ha individuato i primi tasselli da portare al Newcastle, sia dall’estero che già dal calcio inglese. Un segnale forte, con Overmars che avrebbe già individuato in Hakim Ziyech, da tempo nel mirino del Milan, il primo tassello per rinforzare il Newcastle.

Milan, Ziyech al Newcastle ‘grazie’ a Overmars

L’esterno del Chelsea piace tanto a Maldini e Massara ma Overmars può sfruttare il suo passato in comune con il gioiello di origini marocchine, entrambi tra le file dell’Ajax.

8 le presenze stagionali di Ziyech con la maglia del Chelsea, con 1 rete ed 1 assist vincente e soli 429′ in campo attestandosi come un panchinaro di lusso per Tuchel.

Situazione dunque in divenire, con Ziyech che interessa al Milan ma il Newcastle può superare i rossoneri mettendo sul piatto 35-40 milioni di euro.