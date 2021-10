Milan e Juventus, ‘bomba’ Icardi: la decisione di Wanda Nara

Milan e Juventus a caccia di un bomber di spessore: colpo Icardi, Wanda Nara ha già in mente la futura squadra di ‘Maurito’

La squadra di Stefano Pioli è reduce dall’1-0 sul Torino che alimenta, seppur con qualche incertezza, la classifica di Serie A che vede i rossoneri in testa. D’altro canto la Juventus può solo guardare avanti, sperando in una clamorosa rimonta visto l’importante distacco dal vertice. Proprio Milan e Juventus restano attente, spettatrici interessate, a quello che sarà il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino non è più una priorità per il PSG ed il tanto decantato ritorno in Italia potrebbe realizzarsi già tra pochi mesi.

Il giornalista Davide Russo De Cerame, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha parlato di quello che dovrebbe essere il futuro di Mauro Icardi. Lontano dal PSG, chiaramente, dove dopo l’arrivo di Messi e la permanenza di Mbappe lo spazio per l’ex capitano dell’Inter si è notevolmente ridotto. Icardi, dunque, può fare ritorno in Serie A. “La moglie Wanda Nara è diventata agente in Inghilterra, adesso sta cercando un procuratore in Italia per trasferire Mauro Icardi in Serie A nella prossima estate”.

Milan e Juventus, deciso il futuro di Icardi

Una rivelazione che apre, quindi, ad un doppio scenario riguardante il bomber argentino per l’anno prossimo. “Dove? Alla Juventus, secondo me, anche se Wanda preferirebbe Milano”.

Un ritorno nella città che lo ha consacrato nel grande calcio, ma sulla sponda rossonera, dunque, potrebbe essere una delle due soluzioni più gettonate.

Attenzione alla Juventus, inoltre, che ha corteggiato per lungo tempo Icardi e che adesso può provare concretamente ad accogliere la punta, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con il PSG.