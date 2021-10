Calciomercato, cambia tutto per Luis Alberto: doppio assalto in Serie A

Luis Alberto sta attraversando un periodo complicato con la Lazio di Sarri: cambia lo scenario per il futuro, doppio assalto in Serie A

Non manca molto al derby della Madonnina tra Inter e Milan. La gara andrà in scena domenica 7 novembre e sarà valida per la 12esima giornata di Serie A. Nel frattempo, i nerazzurri cercano di tenere il passo dei cugini rossoneri. Gli uomini di Pioli continuano a vincere anche soffrendo, nonostante i tanti problemi causati da Covid e infortuni. La partita contro il Torino e il momentaneo primato in solitaria sono l’ennesima dimostrazione di come il ‘Diavolo’ abbia maggiore consapevolezza nei propri mezzi e creda profondamente nelle idee professate dal tecnico.

Situazione meno equilibrata per la ‘Beneamata’, ma comunque positiva nel complesso. Il gruppo guidato da Inzaghi ha alternato prestazioni ottime ad alcune meno buone e al di sotto delle aspettative. Gli addii pesantissimi in estate inevitabilmente hanno lasciato il segno e il mister dovrà lavorare duramente per sopperire alla loro mancanza. A gennaio arriva il calciomercato e non sono da escludere tentativi di potenziamento della rosa da parte di entrambi i club. Si continua, in questo senso, a monitorare la situazione legata al futuro di Luis Alberto, per il quale arrivano importanti novità.

Calciomercato, svolta Luis Alberto a gennaio: derby Inter-Milan

Il trequartista spagnolo sta vivendo un momento complicato con la Lazio, essendo calato nelle gerarchie di Sarri. Della situazione ha parlato il giornalista Fulvio Focolari a ‘Radio Radio’: “A fronte di alcune esclusioni, soprattutto dopo quella contro l’Inter, pare che ci siano state situazioni particolari in casa Lazio con Luis Alberto. Trovo scorretto Sarri quando dice che su dodici partite ne ha giocate otto, uno dei migliori della squadra deve giocarle quasi tutte. Auspico una soluzione del problema a gennaio, senza tenere Luis Alberto nello spogliatoio fino a giugno. Sarri si è infilato in un imbuto dal quale è difficile uscire”.

Ecco che già nella sessione invernale le strade dell’ex Liverpool e dei biancocelesti potrebbero dividersi. Bisogna considerare, però, che trattare con Lotito non è mai semplice. Il patron chiederebbe almeno 30-35 milioni per la cessione e per il momento non è disposto a prendere in considerazione contropartite. Inter e Milan potrebbero comunque provarci.