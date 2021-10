Maldini corre ai ripari, accelerata e svolta: firma con il Milan!

Il Milan pianifica le prossime mosse di calciomercato, con Maldini e Massara più vicini alla firma del centrocampista

La rocambolesca vittoria di Bologna è ormai alle spalle e per Stefano Pioli, adesso, il grande ostacolo si chiama Torino. Questa sera, a San Siro, i rossoneri dovranno fronteggiare gli uomini di Juric per tentare di mantenere la testa della classifica di Serie A insieme al Napoli. Le attenzioni del Milan però, sono già rivolte all’anno prossimo con un piano ben definito per quella che dovrebbe essere, tra gennaio e giugno, la rosa a disposizione di Stefano Pioli post calciomercato. In tal senso, dalla Francia, arriva un importante aggiornamento per la firma del centrocampista.

Secondo quanto ha riferito ‘Footmercato.net’, il ‘Diavolo’ avrebbe la ferma intenzione di evitare nuovi ‘casi’ di cessioni a zero, come quelli di Calhanoglu e Donnarumma. È per questo che Paolo Maldini sta spingendo sull’acceleratore ed è pronto a stringere per il rinnovo di uno dei pilastri di Stefano Pioli, pedina imprescindibile per il Milan del futuro: Ismael Bennacer. L’ex Empoli, arrivato in quel di Milanello nell’estate 2019 per poco più di 16 milioni di euro, è stato accostato nelle scorse sessioni di mercato a Manchester United e City.

Milan-Bennacer, aria di rinnovo: volontà chiara

Adesso, però, il talentuoso centrocampista 23enne sarebbe intenzionato a rimanere in rossonero, prolungando l’accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con il club di via Aldo Rossi.

Con Kessie in scadenza a giugno e apparentemente destinato a lasciare il Milan, la dirigenza meneghina vuole quindi blindare Bennacer.

L’algerino classe 1997 in questa stagione ha accumulato 12 presenze, con l’unica rete decisiva contro il Bologna ed 1 assist vincente.