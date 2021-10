L’Inter potrebbe seguire con attenzione il profilo di Nedim Bajrami, trequartista dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli: le ultime di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi deve ritrovare assolutamente i tre punti nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, dopo la sosta, hanno totalizzato appena un pareggio in due gare, nonostante ci sia da dire che le due sfide non erano delle più semplici. Prima c’è stata la sconfitta in casa della Lazio di Maurizio Sarri, dove la Beneamata ha condotto la gara, ma è stata beffata da qualche svista difensiva decisamente evitabile, poi il pareggio interno con la Juventus di Massimiliano Allegri che ha agganciato i meneghini soltanto nel finale con il rigore trasformato da Paulo Dybala.

Due indizi potrebbero fare quasi una prova per l’Inter di Simone Inzaghi che, domani sera contro l’Empoli, cerca tre punti fondamentali per seguire la corsa, velocissima, del Milan di Stefano Pioli e del Napoli di Luciano Spalletti. Inoltre ci sono alcuni rebus legati al calciomercato: ai nerazzurri serve infatti un centrocampista ed un nuovo profilo interessante potrebbe arrivare proprio dal club toscano allenato da Aurelio Andreazzoli.

Calciomercato Inter, occhi in casa Empoli: i dettagli

L’Inter arriva alla sfida con l’Empoli con gli occhi ben aperti sul profilo di Nedim Bajrami. Il fantasista originario dell’Albania, ma di nazionalità anche svizzera, è uno dei giocatori più talentuosi a disposizione di Andreazzoli, ma non sta trovando moltissimo spazio nelle ultime uscite. Valutato circa 10 milioni di euro, Bajrami è un classe 1999 ed ha un contratto con l’Empoli fino al 2024.

L’Inter potrebbe lavorare già a gennaio sul nome di Bajrami magari mettendo sul piatto il nome di Andrea Pinamonti, attualmente in prestito proprio all’Empoli. L’ex attaccante del Genoa sta facendo molto bene in Toscana e potrebbe essere la pedina di scambio giusta per convincere Corsi ed i suoi collaboratori.