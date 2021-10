Conte scippa la Juve: super scambio e 60 milioni cash

La Juventus è tornata protagonista in Serie A e in Champions collezionando nuovamente risultati importanti: maxi affare suggestivo

Saranno settimane intense per la compagine di Massimiliano Allegri. I bianconeri vogliono continuare a collezionare punti importanti in vista del nuovo percorso intrapreso, ma l’esclusione di Federico Chiesa nel big match contro l’Inter ha sorpreso un po’ tutti.

L’esterno bianconero, protagonista anche in Nazionale con la vittoria ad Euro2020, è nel mirino delle big d’Europa e così lo stesso Antonio Conte, in caso di approdo al Manchester United, potrebbe pensare proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo dei Red Devils, già molto ricco di talento.

Calciomercato Juventus, maxi affare per Chiesa

Potrebbe così esserci un’idea suggestiva con lo scambio davvero da urlo con i Red Devils: 60 milioni cash più il cartellino dell’attaccante francese Martial per arrivare proprio a Federico Chiesa.

Al momento si trattano soltanto di suggestioni di calciomercato in vista dei prossimi mesi. L’esterno bianconero sarà sicuramente uno degli elementi di spessore della formazione di Allegri in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. La voglia di emergere e di migliorare è ancora tanta: Chiesa dovrà migliorare la gestione in alcune fasi del match e anche negli spazi più stretti quando non ha praterie davanti.

Uno step ulteriore per consacrarsi a livello internazionale: l’ex Fiorentina vuole diventare protagonista con la maglia dell’Italia anche ai prossimi Mondiali.