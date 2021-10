Si infiamma il calciomercato Juve: super intreccio con Dembele

Occhi sempre puntati sul calciomercato in casa Juventus, che vuole potenziare il proprio attacco: super intreccio con Dembele

Neanche il tempo di assimilare l’ultimo risultato ottenuto, che le squadre di Serie A tornano subito in campo per il turno infrasettimanale. Domani, martedì 26 ottobre, prenderà il via la decima giornata, che terminerà il prossimo giovedì con Napoli-Bologna. La Juventus, invece, torna all’Allianz Stadium e stavolta se la vedrà con il Sassuolo di Dionisi. L’Inter ha interrotto la sequenza di vittorie consecutive tra campionato e Champions – fermatasi a 6 – della ‘Vecchia Signora’.

Gli uomini di Allegri hanno messo in scena minore controllo ed equilibrio contro i nerazzurri rispetto alle scorse uscite stagionali, complice ovviamente la difficoltà molto elevata dell’avversario. Ma hanno anche dimostrato forza e determinazione, riuscendo a recuperare nel finale lo svantaggio con un rigore trasformato da Dybala. Continuano ad esserci segnali positivi, però bisognerà tornare subito a vincere per tenere il passo delle capolista – ora a + 10 punti in classifica – e mantenere viva la speranza scudetto. La cura del tecnico livornese sta portando i suoi frutti, ma chiaramente non potrà bastare per tornare ai massimi livelli in tutte le competizioni. Perciò, la società lavora costantemente in sede di calciomercato per capire come potenziare nel miglior modo possibile la rosa. Vorrebbe, inoltre, rinforzare il reparto offensivo e potrebbe verificarsi un super intreccio con Ousmane Dembele in questo senso.

Calciomercato, colpaccio Juve: intreccio di fuoco con Dembele

Questa dovrebbe essere l’ultima stagione dell’esterno francese con il Barcellona. Il suo contratto è in scadenza giugno 2022 e si sono ridotte al minimo le possibilità di un nuovo accordo tra le parti. L’addio a parametro zero appare, quindi, inevitabile, con il classe ’97 che potrebbe finire al Tottenham di Paratici in Premier League.

Se così fosse, la Juve avrebbe campo libero per tuffarsi su Steven Bergwijn. La talentuosa ala sinistra olandese non è centrale nei piani degli inglesi e potrebbe partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, la stessa spesa dagli ‘Spurs’ per prelevare il suo cartellino dal PSV Eindhoven. Situazione da monitorare.