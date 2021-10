Addio al Barcellona: occasione in attacco per la Serie A

Sembrerebbe ormai deciso il futuro del bomber del Barcellona: scaricato dai catalani e occasione per la Serie A

Il momento del Barcellona continua a essere difficile e caotico. Infatti la squadra blaugrana ieri ha incassato l’ennesimo risultato negativo, uscendo sconfitta dalla trasferta contro il Rayo Vallecano. Tale sconfitta è costata la panchina a Ronald Koeman, che è stato esonerato.

Nel frattempo però il tecnico olandese sembrerebbe non essere l’unico del Barcellona a essere finito nell’occhio del ciclone. Infatti continua a essere criticato il bomber dei blaugrana, che in questo inizio di stagione non ha garantito i gol che ci si aspettava. Potrebbe così aprirsi un’occasione a gennaio per i club di Serie A.

De Jong scaricato dal Barcellona: la Serie A osserva il bomber

Il Barcellona continua a vivere un momento difficile e sono pochi i calciatori che per ora si salvano dalle critiche dei tifosi e non solo. A non vivere un inizio di stagione facile è il bomber Luuk De Jong, acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona potrebbe decidere di scaricare il bomber olandese già a gennaio. Così a pensare all’attaccante olandese potrebbero essere i club di Serie A come Juventus e Inter, che nel reparto offensivo avrebbero bisogno di nuovi innesti per far rifiatare i bomber in rosa.