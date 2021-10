Finalmente Lautaro: UFFICIALE il rinnovo di contratto con l’Inter

Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez non è più un caso: finalmente arriva l’ufficialità del prolungamento del ‘Toro’

Una vittoria importante quella messa a segno ieri sera dall’Inter contro l’Empoli, che permettere di far ripartire subito la corsa scudetto dopo gli stop contro Lazio e Juventus. Ma i successi non arrivano solamente dal campo.

Infatti dopo una lunga trattativa è arrivato l’accordo ufficiale per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il bomber argentino dopo essere stato corteggiato dai top club europei ha deciso di legarsi per altri cinque anni al club interista. Arriva il comunicato ufficiale e un messaggio per i tifosi.

Inter, UFFICIALE il rinnovo di Lautaro Martinez: messaggio per i tifosi

Con l’addio di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez è diventato ancora di più l’uomo al centro del progetto dell’Inter, e oggi ne arriva l’ennesima dimostrazione. Infatti dopo una lunga ed estenuante trattativa con l’entourage dell’argentino, è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2026.

L’annuncio arriva prima con un comunicato ufficiale che recita: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026″. Poco dopo è arrivato anche il messaggio social del bomber, che si è detto felice per il prolungamento.