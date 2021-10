Tentazione Premier, Lampard inguaia il Milan: 60 milioni!

Una possibile importante offerta ed il Milan rischia di veder partire uno dei suoi pilastri: ci pensa Lampard

La vittoria sul Torino e la vetta della Serie A raggiunta prolungano il momento decisamente positivo del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si preparano al big match dell’Olimpico, ad Halloween, contro la Roma di Josè Mourinho anche se è il possibile prossimo calciomercato a mettere i brividi alla società di via Aldo Rossi. Dall’Inghilterra, infatti, trapelano indiscrezioni che possono complicare i piani di Maldini e Massara nel mantenimento delle pedine fondamentali di Pioli. Una di queste potrebbe prepotentemente finire nel mirino del Newcastle, a caccia di un nuovo allenatore di spessore per rilanciare il progetto e rimpiazzare Steve Bruce.

I ‘Magpies’ hanno dunque intenzione di diventare assoluti protagonisti: molto, quindi, dipenderà dal prossimo allenatore. Tra i candidati c’è viva la pista che porta a Frank Lampard, che lo scorso gennaio ha chiuso la sua avventura al Chelsea ed è attualmente svincolato. L’ex centrocampista alla guida del Newcastle può regalare una clamorosa beffa di mercato al Milan, con una maxi offerta già pronta per il pilastro di Stefano Pioli.

60 milioni per il big di Pioli: c’è il Newcastle

Uno scenario clamoroso che potrebbe prendere piede con la firma di Lampard per il Newcastle. La prima richiesta dell’ex Chelsea sarebbe quella di riportare in Premier League Fikayo Tomori, acquistato per poco più di 28 milioni e che Lampard conosce bene.

60 i milioni che la nuova proprietà dei ‘Magpies’ avrebbe intenzione di mettere sul piatto per il possente centrale inglese pur di accontentare Lampard: un’offerta che può far vacillare la società meneghina per le prossime sessioni di mercato.

Situazione dunque in divenire, con Tomori che può rappresentare il grande obiettivo per la difesa del nuovo Newcastle, l’anno prossimo.