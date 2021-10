Calciomercato Inter, finalmente la firma: l’annuncio sul rinnovo

La questione rinnovi entra nel vivo in casa Inter, e arriva la svolta per uno dei top player nerazzurri: l’annuncio sulla firma

Dopo le battute d’arresto contro Lazio e Juventus, l’Inter torna a vincere e convincere. I nerazzurri infatti ieri hanno superato l’ostacolo Empoli per 0-2, grazie ai gol di D’Ambrosio e Dimarco.

Nel frattempo la società interista continua a essere al lavoro per quanto riguarda il capitolo rinnovi. Nella lista delle priorità ovviamente c’è il prolungamento di Lautaro Martinez, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2023. Secondo quanto riportato da ‘TYC Sport’, sarebbe arrivata la svolta per il rinnovo del ‘Toro’, che avrebbe firmato il prolungamento per l’Inter. Il nuovo accordo sarà fino al 2026 e senza alcuna clausola di rescissione, questione che spaventava i tifosi nerazzurri. Dunque il numero dieci dell’Inter si conferma ancora una volta punto fermo del nuovo progetto nerazzurro.

