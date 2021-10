Il PSG cerca un sostituto a Ramos e punta il big della Juventus: ecco chi può rientrare nell’affare

I problemi fisici di Sergio Ramos continuano e adesso anche i tifosi del PSG cominciano a perdere l’entusiasmo in merito al suo arrivo. L’ex capitano del Real Madrid non ha ancora mai esordito con la maglia parigini a causa dei diversi infortuni ma la sua assenza è un problema che la società deve risolvere.

Considerando le condizioni del difensore spagnolo, il ds Leonardo sarebbe a caccia di un difensore integro fisicamente e che possa rappresentare il futuro del club. Il nome che il PSG ha individuato è quello di Matthijs De Ligt. Da diverso tempo l’agente dell’olandese, Mino Raiola, ha fatto capire alla Juventus che il giocatore potrebbe andar via a giugno, ma i bianconeri chiedono i 150 milioni di euro della clausola che scatterà la prossima estate.

Juventus, Icardi nell’affare De Ligt con il PSG

Il PSG non è disposto a sborsare tale cifra per De Ligt e potrebbe inserire il cartellino di Mauro Icardi, valutato 30 milioni, più un parte cash per convincere la Juventus.

La ‘Vecchia Signora’, però, non sarebbe intenzionata ad accettare contropartite per il difensore olandese ma solamente un pagamento cash.