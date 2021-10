Calciomercato, fa flop all’Inter: scambio a sorpresa con Sarri

Calciomercato Inter, in casa nerazzurra c’è chi sta deludendo non poco le aspettative: scambio a sorpresa con Maurizio Sarri

L’Inter di Inzaghi ha incontrato qualche difficoltà in questo inizio di percorso. Probabilmente era inevitabile, dopo i pesantissimi addii avvenuti nell’ultimo calciomercato estivo. La dirigenza ha reagito bene alle perdite di Hakimi e Lukaku, ma il valore di questi due elementi era talmente elevato che sarebbe stato impossibile non lasciare il segno.

Il cammino fino ad ora si può comunque considerare positivo, anche se certamente migliorabile. Il mister ha apportato delle modifiche nel gioco, pur utilizzando notoriamente lo stesso modulo dell’ex Conte. La squadra deve ancora raggiungere un pieno equilibrio evidentemente e c’è chi sta particolarmente deludendo le aspettative tra i calciatori. Parliamo, in questo senso, di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è arrivato pochi mesi fa per raccogliere la pesantissima eredità lasciata dal fenomeno marocchino andato al PSG. Non si è inserito bene, però, al momento, come dimostra il grossolano errore che ha regalato il rigore alla Juventus. Queste prestazioni potrebbe avere importanti conseguenze in sede di trasferimenti.

Calciomercato Inter, Dumfries delude: scambio con Sarri

Se Dumfries dovesse continuare così, non sarebbe da escludere perfino un abbandono della nave. Le ultime indiscrezioni, inoltre, lanciano la possibilità di uno scambio con la Lazio di Maurizio Sarri. Sul piatto Manuel Lazzari, pupillo di Inzaghi quando sedeva sulla panchina biancoceleste.

Ma si tratta solo di un’ipotesi remota. Il patron dei capitolini Lotito, infatti, vorrebbe almeno 25 milioni di euro cash per il laterale azzurro (l’ex PSV è stato messo a bilancio per 15 milioni, con un ingaggio di 2,5). A queste condizioni, l’affare sembra davvero irrealizzabile.