La rovina sconfitta interna col Sassuolo ha scatenato le critiche nei confronti del tecnico bianconero: riemergono delle ruggini con un contestatore della prima ora

La Juventus 2.0 di Max Allegri non decolla. La seconda esperienza in bianconero del tecnico toscano si sta rivelando finora disastrosa. Oltre al distacco dalla vetta della classifica – arrivato a 13 punti – c’è da registrare una mancanza di gioco che sta preoccupando anche i più fedeli sostenitori dell’allenatore toscano.

Sui social è già iniziato il confronto con le tanto vituperate precedenti gestioni – quelle di Maurizio Sarri e di Andrea Pirlo – che però, conti alla mano, non avevano portato la squadra ad accumulare un tale distacco dopo appena 10 giornate. Tra i contestatori più attivi dell’operato del mister juventino, non poteva mancare un opinionista già protagonista di accesi diverbi con l’ex giocatore del Pescara.

Lele Adani disintegra Allegri: “Speculatore”

Lele Adani non può certo essere considerato un estimatore di Max Allegri, come più volte emerso dalle interviste sull’argomento rilasciate durante questi anni. Stavolta però ai microfoni di Rai Sport, l’ex giocatore di Brescia ed Inter è andato giù veramente duro.

“È una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà nell’espressione di gioco: si pensa, si lavora e si comunica come ci si allena – ha incalzato Adani -. In questo momento la Juve non ha né capo né coda. Non mi stupisco di questo risultato anche se è grave. Anche con l’Inter ho visto una squadra totalmente rinunciataria che ha trovato il gol alla fine su un calcio di rigore causato dall’ingenuità di Dumfries. Oggi il Sassuolo che ha perso Marlon e Locatelli ed eta senza Djuricic e Boga ha avuto quattro occasioni da gol. La Juve oggi ha tirato tanto ma se tu cerchi di speculare cercando di fare un gol in più, allora poi perdi facendone uno in meno”.

“La Juve ha pareggiato tre partite, ne ha perse tre e ne ha vinte quattro sempre con un gol di distanza. Vuol dire che vive una partita in bilico, ma questa mentalità non testimonia grandezza. La Juve ha la rosa migliore del campionato, ha giocatori forti, ma pensa male per arrivare a ottenere i successi. È a -13 dalla capolista in 10 partite. Per me inaccettabile”, ha concluso Adani.