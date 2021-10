Bufera Juve, c’è lui nel mirino: “Il più grande errore di Agnelli”

La Juventus ha collezionato la terza sconfitta in Serie A. Pesante la sconfitta arrivata contro il Sassuolo: ora è di nuovo bufera in casa bianconera

Un’altra sconfitta stagionale per la Juventus, che non riesce ad essere continua in campionato dopo l’ottimo ruolino di marcia in Champions League. Un gol subito proprio nei minuti finali con i bianconeri che hanno avuto numerose occasioni da gol.

Massimiliano Allegri è stato messo nuovamente nel mirino dopo la prova non troppo esaltante contro il Sassuolo. L’allenatore della Juventus dovrà trovare in tempi brevi una quadratura importante per recuperare il terreno perduto in queste prime dieci giornate di Serie A.

Juventus, la critica ad Allegri: nel mirino anche Agnelli

Così ai microfoni di Radio Radio il giornalista Tony Damascelli ha espresso il suo punto di vista: “Allegri ha la fortuna che ha un contratto ricco di 4 anni, altrimenti avrebbe fatto la fine di Koeman esonerato dal Barcellona. Prendere Allegri a 9 milioni all’anno è stato il più grande errore commesso da Agnelli. Riflettete sulle sue conferenze stampa: fa degli show che non dovrebbe fare”.

Poi ha aggiunto: “E’ tutto un cazzeggio, ma tu stai allenando la Juventus in un momento delicato. Parliamo di un grande club: non è che la Juve deve vincere sempre, ma almeno la dignità! Non c’è stato uno ieri che gli abbia chiesto se teme di perdere il lavoro… Se la cava sempre lui e se la cava sempre il presidente”.

La Juventus cercherà di pensare già alle prossime sfide di campionato per risalire in fretta in classifica con il Milan (in attesa della sfida del Napoli) al momento a tredici punti di differenza.