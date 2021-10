Aumentano le perdite, ecco il bilancio dell’Inter: il comunicato UFFICIALE

L’Inter ha annunciato l’Assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio per la stagione 2020/21: perdite importanti per la società nerazzurra

In queste ore si è svolta l’Assemblea degli azionisti in casa Inter, attraverso videoconferenza, nella quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/21 significativamente impattato per la sua intera durata dagli effetti della pandemia da Covid-19. L’esercizio ha registrato ricavi per 364,7 milioni di euro e perdite per 245,6 milioni. L’impatto del Covid-19 ammonta a circa 110 milioni, di cui 70 derivanti dall’azzeramento degli introiti gara a causa della chiusura degli stadi. Circa 40, invece, dalle riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità da parte della società di erogare benefit. Sono poi da aggiungere, inolttre, altri 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi.

Inter, le parole del presidente Zhang

Queste invece le parole del presidente Zhang: “La conquista del diciannovesimo Scudetto è un’impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della Squadra e di tutte le componenti del Club e la passione del popolo Nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo”.

Sul ritorno a vincere: “All’interno di un contesto economico e sociale stravolto dalla pandemia, la stabilità e la sostenibilità finanziaria della Società, unite alla competitività sportiva ai massimi livelli, sono i punti focali della nostra strategia. I risultati raggiunti testimoniano il nostro lavoro e il nostro impegno, il Club è tornato a vincere con una visione chiara e definita“.