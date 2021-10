Calciomercato Juventus, ansia Chiesa: maxi scambio in Premier

La situazione di Federico Chiesa continua a far discutere in sede di campo e calciomercato. Un maxi scambio in Premier League potrebbe presto decollare

Federico Chiesa fa sempre discutere, per le prestazioni sul campo e non solo. L’attaccante della Juventus è stato protagonista con la maglia dell’Italia a Euro 2020 e mostra, ancora con un po’ di discontinuità, ottime giocate in bianconero.

L’esterno d’attacco ex Fiorentina rappresenta uno dei migliori talenti in circolazione. Un profilo in grado di spaccare improvvisamente le partite e di trascinare la sua squadra. Un calciatore raro nel panorama internazionale che, allo stesso tempo, fa discutere agli ordini di Massimiliano Allegri. Le recenti esclusioni dell’attaccante dall’undici titolare non sono andate giù a parecchi tifosi, considerato il valore del calciatore e il momento dei bianconeri. Il futuro potrebbe delinearsi anche dai segnali del campo: una svolta potrebbe arrivare presto per l’attaccante sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Chiesa: due per uno

L’asta internazionale che potrebbe profilarsi per Federico Chiesa è, dunque, sempre più concreta. Un club che si posiziona in prima fila per il futuro del calciatore è certamente il Chelsea. I Blues, infatti, seguono con grande attenzione l’ex Fiorentina con tutta l’intenzione di mettere a segno il grande colpo. La valutazione dell’esterno, però, è altissima, alla soglia dei 100 milioni di euro e per questo i londinesi potrebbero tentare di inserire un paio di contropartite molto interessanti. Timo Werner non ha mai visto decollare la sua avventura al Chelsea, ma potrebbe far comodo alla Juventus. Oltre a lui, occhio a Hakim Ziyech, trequartista dalla qualità estrema che si inserirebbe al meglio nel contesto di Allegri. Oltre a loro, una parte cash da 15 milioni di euro potrebbe convincere i bianconeri ad accettare lo scambio.