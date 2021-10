Non solo Ramsey: pronte tre cessioni in casa Juventus

La Juventus prepara le nuove mosse di calciomercato e può esserci un triplo addio clamoroso nei prossimi mesi

La Juventus non ha vissuto un grande avvio di campionato e vuole provare a rialzarsi già a partire da oggi, visto che ci sarà la sfida contro il Verona. I bianconeri sembrano aver ormai allontanato l’obiettivo scudetto e per questo lavorano con lo sguardo già al futuro e la società avrebbe in mente diverse mosse.

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo in bilico: la Juventus pensa allo scambio in Germania

Calciomercato Juventus, triplo addio: cifre e dettagli

Oltre ai colpi in entrata, si pensa anche ad eventuali uscite che potrebbero essere concretizzate già nel mese di gennaio. In particolare, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero tre calciatori che potrebbero partire, anche se ognuno per motivi diversi. Aaron Ramsey è ormai da tempo nella lista dei cedibili per via degli infortuni ma non è semplice trovare un acquirente che paghi 8 milioni anni di ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il colpo dalla big in Serie A!

Per lui la Juventus accetterebbe anche un’offerta da 8 milioni. È valutato almeno 19 invece Weston McKennie, che non sembra convincere e potrebbe partire nei prossimi mesi. Da valutare anche Dejan Kulusevski, che in caso di buona offerta (superiore ai 25 milioni) potrebbe garantire una plusvalenza e quindi salutare i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Verona – Juventus, Allegri non dispera dopo il ko col Sassuolo

Questi tre calciatori potrebbero partire nei prossimi mesi e non è escluso un cambio già a gennaio nel caso in cui arrivassero le offerte.