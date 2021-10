Rinnovo in bilico: la Juventus pensa allo scambio in Germania

Il rinnovo del calciatore della Juventus è ancora in bilico e spunta una nuova idea di scambio con il club tedesco

La Juventus si prepara per una nuova giornata di campionato e vuole rialzarsi dopo il ko con il Verona. La società intanto studia anche le mosse da attuare nelle prossime finestre di calciomercato e c’è da capire al più presto la posizione di Federico Bernardeschi, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, doppia tegola per Allegri: le ultime

Calciomercato Juventus, rinnovo al ribasso per Bernardeschi: nuova suggestione, possibile scambio in Germania

L’esterno bianconero ha vissuto anche un buon avvio di stagione e ha disputato delle gare positive, ma ancora non c’è traccia di rinnovo. I bianconeri sembrano intenzionati a trattenerlo anche in futuro ma l’idea è quella di offrire meno soldi rispetto a quelli che percepisce attualmente.

LEGGI ANCHE >>> La Roma blinda il talento: risposta diretta alla Juventus

Per questo motivo il rinnovo è in stand by e tutto dipenderà dalla decisione di Bernardeschi. In caso di rottura con il suo agente Mino Raiola, allora potrebbe nascere una nuova idea di scambio per gennaio. La Juventus potrebbe offrire il classe 1994 al Borussia Dortmund in cambio di Witsel, anche lui in scadenza a giugno. Il centrocampista è anche nel mirino dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Piovono critiche per Allegri: “La situazione sta sfuggendo di mano”

In questo caso sia i bianconeri che il club tedesco riuscirebbero a non perdere a zero i propri calciatori anche in caso di mancato rinnovo.