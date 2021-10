Piovono critiche per Allegri: “La situazione sta sfuggendo di mano”

La Juventus deve riprendersi dalla dolorosa sconfitta contro il Sassuolo, mentre al centro delle critiche finisce ancora una volta Allegri

Inizio di stagione da incubo per la Juventus. L’Allegri 2.0 infatti fino ad ora non ha portato i risultati sperati dalla società e dai tifosi, che lo avevano accolto con grande entusiasmo. Per prima cosa per i bianconeri adesso c’è da ritrovare la via dei tre punti.

La Juventus infatti dopo il pareggio contro l’Inter raggiunto in extremis, ha subito la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Ovviamente il primo a finire nuovamente al centro delle critiche è il tecnico Massimiliano Allegri, che viene punto anche dalle dichiarazioni di Roberto Pruzzo.

Juventus, Allegri criticato da Pruzzo: “È il primo responsabile”

La Juventus non riesce a trovare una continuità di risultati fondamentale per riuscire a tornare in corsa per lo scudetto. I bianconeri infatti hanno incassato la pesante sconfitta contro il Sassuolo che è tornata a mettere in discussione alcune certezze ritrovate.

A criticare la gestione di Massimiliano Allegri è anche Roberto Pruzzo, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha affermato: “Ad Allegri la situazione sta sfuggendo di mano, deve dare un’identità ben precisa a dei giocatori giovani che hanno bisogno di una guida sicura. E non mi pare che Allegri lo sia adesso, è il primo responsabile di questa situazione”. Dunque dure critiche per il tecnico bianconero che deve sperare di invertire la tendenza negativa il prima possibile.