Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa per il nuovo titolare

Calciomercato Juventus: tutti in discussione nell’attuale momento di crisi della squadra di Allegri. Nuova ipotesi di scambio. Cifre e dettagli

Sono giorni delicatissimi in casa Juventus dopo il pesante ko di Verona che ha fatto sprofondare ulteriormente i bianconeri in classifica. La squadra è in ritiro fino a sabato, quando si chiuderà il ciclo di partite prima della sosta per le Nazionali nel match casalingo contro la Fiorentina.

Domani sera, invece, contro lo Zenit la Juve avrà già la possibilità di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Tra i più deludenti del ko di Verona, e più in generale dell’ultimo periodo, c’è sicuramente Alex Sandro. Il terzino brasiliano è ormai da diverse stagioni lontano dai livelli espressi nelle sue prime annate in bianconero e spesso in discussione. Nel prossimo calciomercato estivo la dirigenza della Juventus potrebbe così pensare anche alla sua successione.

Calciomercato Juventus, scambio per il post Alex Sandro

Tra i nomi già circolati per il post Alex Sandro c’è anche quello di Raphael Guerreiro. Il laterale portoghese si è affermato al Borussia Dortmund come uno dei migliori terzini in circolazione. Il 27enne è in scadenza nel 2023 e nella prossima stagione entrerà nel suo ultimo anno di contratto. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro: in estate la dirigenza della Juventus potrebbe così giocarsi la carta McKennie. Anche il centrocampista americano è valutato circa 30 milioni, ed è in bilico in bianconero. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Guerreiro in casa Juve.