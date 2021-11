Disastro Juventus, anche Rabiot alla gogna: dure critiche in diretta

La Juventus non continua a cadere e tra i giocatori più criticati c’è anche Adrien Rabiot: duro attacco al francese in diretta

Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus, che cade rovinosamente anche sul campo del Verona sotto i colpi di uno scatenato Giovanni Simeone.

Per i bianconeri nelle ultime tre partite è arrivato solamente un punto, quello ottenuto in extremis contro l’Inter. Così sono diversi i giocatori che finiscono al centro delle critiche oltre al tecnico Massimiliano Allegri. In particolare questa volta è Adrien Rabiot a finire alla gogna, attaccato pesante in diretta.

Piovono critiche in casa Juventus, duro attacco a Rabiot: “Giocatore più sopravvalutato della storia”

Juventus sempre più giù in campionato, con la sconfitta a Verona che si fa sempre più pesante. A finire al centro delle critiche è anche Adrien Rabiot dopo la pessima prestazione di sabato. Il giornalista Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio’ tuona sul francese e afferma:

“Secondo me, Rabiot è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio. Non ti dà nulla. Il centrocampo della Juventus che ha iniziato la partita contro il Verona, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allegri ci mette del suo. Portare avanti Chiellini è un errore, de Ligt è sparito dai radar. Giocano lui e Bonucci, che sta facendo la stessa fine del capitano”.