Calciomercato, inizio da incubo: il big può rescindere il contratto

Calciomercato, la nuova avventura di un big è cominciata come peggio non poteva: prende corpo l’ipotesi rescissione del contratto

Il PSG è stato il protagonista assoluto dello scorso calciomercato estivo. Tanti acquisti di primissimo livello per il club francese, molti dei quali a parametro zero. Da Hakimi e Donnarumma a Wijnaldum, fino alla ciliegina Messi. Nomi da capogiro e una squadra da playstation, che rendono gli uomini di Pochettino favoriti per la conquista dell’assai desiderata Champions League.

Ma non tutto ciò che luccica è oro. In questo senso, si sta rivelando un vero e proprio fallimento l’operazione Sergio Ramos. Il Real Madrid non ha voluto rinnovare il contratto al centrale spagnolo, che poi ha deciso di trasferirsi sotto la Tour Eiffel ed accettare la mega offerta di Al-Khelaifi.

Calciomercato, PSG-Sergio Ramos: ipotesi rescissione

Le aspettative erano elevate in tutto l’ambiente, ma il classe ’86 finora sta deludendo. Basti pensare che a novembre non ha ancora esordito con il suo nuovo gruppo, a causa del problema al soleo che si trascina dietro da diverso tempo. La situazione comincia a diventare pesante e la società non può far altro che riflettere profondamente sul futuro del calciatore.

Per il momento c’è ancora fiducia, ma più avanti potrebbe addirittura essere messa in atto una decisione drastica. Stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’, infatti, non sarebbe da escludere una clamorosa rescissione del contratto se non dovessero esserci miglioramenti. Il cammino di Sergio Ramos col PSG può finire ancora prima di cominciare.