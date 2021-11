Dietrofront Milan sul calciomercato: scartato il grande obiettivo

Dopo diverso tempo a seguire le tracce di un obiettivo il Milan ha deciso: scartato definitivamente l’osservato sul mercato

Continua l’impressionante ruolino di marcia del Milan in questo inizio di campionato. I rossoneri infatti dopo la vittoria di ieri nel big match contro la Roma, caratterizzato dalle polemiche arbitrali, continuano a mantenere la vetta della classifica a pari merito col Napoli.

Nel frattempo la sessione invernale di calciomercato si avvicina e in casa Milan si continua a lavorare per rinforzare la rosa, guardando anche ai giocatori con contratto in scadenza nel 2022. Uno dei grandi obiettivi rossoneri però sembrerebbe essere stato scartato definitivamente dalla società milanista.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Scelta drastica del Milan: scartato l’obiettivo Isco

Da diverso tempo nel mirino del Milan, e non solo, c’è il centrocampista offensivo del Real Madrid, Isco. Lo spagnolo classe 1992 a giugno del prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’, e difficilmente arriverà il rinnovo con il club spagnolo, che dall’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina sembrerebbe averlo messo in fondo alle gerarchie.

Leggi anche >>> Occasione ghiotta: Juventus-Milan, colpo con lo sconto

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘AS’ però, il Milan avrebbe definitivamente deciso di scartare l’opzione Isco, togliendolo dalla lista degli obiettivi. Infatti i rossoneri riterrebbero che lo spagnolo ormai sarebbe un giocatore in declino e che le pretese economiche sarebbero troppo alte. Dunque addio Milan per Isco.