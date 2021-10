Juventus e Milan sul centrocampista. In estate si scatenerà un duello di mercato per portarlo in Serie A

La Serie A sta prendendo forma dopo le prime undici giornate. Le prime tre della classe, Napoli, Milan e Inter, sembrano avere una marcia in più rispetto alle inseguitrici. L’impressione è quella soltanto una tra Roma, Atalanta, Lazio e Juventus possa raggiungere il traguardo Champions League.

In particolare, la Juventus di Allegri sta attraversando una crisi come non si vedeva da anni a Torino. I 15 punti raccolti nelle prime giornate sono troppo pochi per ambire a qualsiasi traguardo, che sia la Champions o lo scudetto. La squadra necessita di una rivoluzione, a partire dal centrocampo. Uno dei profili seguiti dalla dirigenza è Aouar del Lione. Sul francese c’è anche un’altra squadra della Serie A.

Juventus e Milan: duello a giugno per Aouar del Lione

Houssem Aouar è un centrocampista del Lione. A soli 23 anni ha già raccolto 185 presenze e 37 gol con la maglia del club. Per il giocatore potrebbe scatenarsi un duello di mercato sull’asse Torino-Milano: Maldini è infatti sulle tracce del francese per rinforzare il giovane centrocampo di Pioli.

Aouar ha origini franco-algerine, così come David Trezeguet. Alla Juventus si spera che possa ripetere quanto fatto dall’attaccante, ma, prima di centrare il colpo, i bianconeri dovranno battere la concorrenza del Milan. Il prezzo del giocatore si aggira ai 25 milioni, un prezzo in ‘saldo’ considerando che il contratto del centrocampista terminerà a giugno 2023.