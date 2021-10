Irrompono Inter e Milan: sgambetto a Mourinho e Juventus

Inter e Milan sul talento della Bundesliga, seguito anche da Juventus e Roma. Pronto lo sgambetto a Mourinho

La Juventus è in piena crisi di risultati, gioco e idee. Gli uomini di Allegri sono fermi a quota 15 punti in campionato e hanno perso già quattro volte nelle prime undici giornate. La storia cambia in Champions League, dove hanno vinto contro Zenit, Malmoe e Chelsea senza subire gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non gioca: irrompe Maldini

Il momento negativo della Juve necessita di un’inversione di rotta. La sessione di calciomercato di gennaio è alle porte e la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa. Uno dei profili seguiti è Zakaria del Borussia Mönchengladbach, centrocampista duttile che sta stregando tutti in Bundesliga. Sullo svizzero c’è tanta concorrenza, soprattutto in Serie A: Inter e Milan potrebbero soffiarlo ai bianconeri.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Zakaria, Inter e Milan favorite su Juve e Roma

Denis Zakaria gioca nel Borussia Mönchengladbach dal luglio 2017. Nelle ultime stagioni è cresciuto molto ed ora è l’obiettivo di mercato di tante big. In Italia lo seguono Juventus, Inter, Milan e Roma. Le milanesi sembrano al momento favorite per l’assalto al 24enne per centrare l’obiettivo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, cambia tutto per Luis Alberto: doppio assalto in Serie A

Mourinho e la Juve si troverebbero spiazzati davanti all’offerta di una tra Inter e Milan: Zakaria avrebbe la certezza di andare a giocare in Champions League nelle prossima stagione.