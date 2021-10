Il Manchester United prova a risalire in campionato in casa del Tottenham. Solskjaer non punta sul difensore: le novità sul futuro

Il Manchester United ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro gare di Premier League. I Red Devils sono capitolati nell’ultima sfida con il Liverpool ma non hanno fatto di meglio, almeno in termini di punti, nelle sfide con Leicester e Aston Villa. Nel decimo turno sono attesi dal big match con il Tottenham, distante una lunghezza in classifica.

Il rendimento negativo continua a far traballare la panchina di Ole Gunnar Solskjaer. Il norvegese non sembra aver trovato l’assetto giusto, nonostante abbia a disposizione una rosa altamente competitiva che può contare su due big come Cristiano Ronaldo e Pogba. Tra i titolari non figura il difensore ivoriano Eric Bailly, attualmente sceso in campo soltanto in EFL Cup. Negli ultimi mesi, il 27enne è stato accostato al Milan come possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Bailly resta a Mancheser: niente Milan per il difensore

Eric Bailly milita nel Manchester United dalla stagione 2015/2016. In prima squadra ha raccolto 107 presenze di cui 41 con Solskjaer. Il norvegese non ha puntato molto su di lui nelle ultime tre stagioni e questo aveva attirato l’interesse del Milan.

Secondo ‘Caughtoffside.com’, il difensore della Costa d’Avorio avrebbe deciso di rimanere allo United, nonostante lo scarso impiego da parte dell’allenatore. A gennaio, Paolo Maldini dovrà dunque cercare altrove il rinforzo per la retroguardia rossonera.