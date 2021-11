Juventus, rescissione e buonuscita: addio a gennaio

Juventus in crisi dopo il ko di Verona. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa e al tempo stesso cedere gli esuberi. Uno di loro potrebbe salutare la squadra già a gennaio

La Juventus è in piena crisi dopo le prime undici giornate di campionato. Il tracollo di Verona, firmato Giovanni Simeone, esclude attualmente i bianconeri sia dai posti Champions League che da quelli per l’Europa League. La rosa, seppur competitiva, sta dimostrando dei limiti tecnici notevoli.

Massimiliano Allegri avrà molto lavoro da fare per riparare la situazione. Un aiuto dovrà necessariamente fornirglielo anche la dirigenza, a partire dalla sessione di mercato di gennaio. Prima di tutto, Arrivabene e Cherubini dovranno cedere alcuni giocatori in esubero. Aaron Ramsey è uno di loro. Il gallese, a Torino dal 2019, non ha mai pienamente convinto ed ora sembra arrivato il momento dei saluti.

Ramsey-Juve, trattativa in corso: rescissione e addio a gennaio

Ramsey ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 con la Juventus. Il suo profilo interessa molto in Premier League, anche se, fino allo scorsa estate, i dirigenti bianconeri non sono riusciti a ‘piazzarlo’. Alla Continassa si sta studiando il piano B: rescissione contrattuale con buonuscita.

In vista di gennaio si stanno intensificando i rapporti tra Ramsey e la dirigenza per arrivare ad un accordo. Al momento c’è distanza ma le parti potrebbero presto trovare un’intesa.