Possibile addio in estate: ecco quanto risparmia la Juve

Juventus in campo a Verona per l’undicesima giornata. Intanto si valuta una cessione per fare cassa

La Juventus è attesa dalla trasferta di Verona nell’undicesima giornata di Serie A. Una sfida delicata per Massimiliano Allegri, reduce dalla clamorosa sconfitta in casa con il Sassuolo. I bianconeri non sembrano aver fatto passi avanti in termini di gioco, mostrando spesso poca organizzazione e lasciando l’azione all’estro dei singoli.

L’Hellas Verona non è certamente l’avversario più leggero che potesse capitare alla Juve. I gialloblu sono il terzo attacco del campionato e vengono da una serie positiva di partite. Sarà un banco di prova importante per alcuni giocatori che non hanno rispettato le aspettative in questo avvio di stagione: su tutti Wojciech Szczęsny, autore di qualche errore di troppo soprattutto nelle primissime giornate. Il contratto del portiere polacco è in scadenza a giugno 2024 ma non è escluso che possa cambiare maglia prima di quella data.

Szczęsny, addio vicino: plusvalenza per la Juventus

Szczęsny è arrivato a Torino dalla Roma nell’estate 2017, quando aveva 27 anni. Il portiere ha vinto tre scudetti in bianconero ed è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni. La sua età permette comunque alla dirigenza di valutare una sua cessione, in quanto si andrebbe a risparmiare sull’ingaggio: 13 milioni netti da qui fino a giugno 2024 più le commissioni che si aggirano sui 5 milioni di euro.

Considerando che il valore del cartellino di Szczesny è di 15 milioni di euro, la Juventus in caso di cessione avrebbe l’opportunità di registrare una plusvalenza. I 28 milioni risparmiati diventerebbero un’arma per tuffarsi su altri obiettivi di mercato.