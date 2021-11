Juventus, pazienza finita: “Allegri dovrà fare dei tagli”

La Juventus vuole dimenticare in fretta la doppia sconfitta in campionato: Allegri è stato aspramente criticato, il consiglio all’allenatore

Una sfida di Champions League per superare in fretta la delusione per la doppia sconfitta consecutiva in Serie A per i bianconeri. Allegri è stato messo nel mirino visto che ha collezionato ben tre risultati negativi nelle prime dieci giornate di campionato.

Lo stesso allenatore livornese dovrà inventarsi qualcosa per uscire definitivamente da questo momento negativo. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto il giornalista Mario Mattioli che ha espresso il suo punto di vista: “La Juve, a parte Dybala, è il nulla dal punto di vista calcistico. Non vedo come si possa uscire da questa situazione. Allegri dovrà fare dei tagli, per mettere sangue in questa squadra”.

