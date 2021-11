Juventus, Allegri deluso dai suoi giocatori: ecco chi lo ha tradito

Non si placano le polemiche per il disastroso avvio di stagione della Juventus: sul banco degli imputati c’è anche il tecnico, che ha una idea ben precisa in merito

Polveriera Juventus. La rovinosa sconfitta del Bentegodi ha aperto ufficialmente il processo a Max Allegri, la cui figura era stata già ampiamente oggetto di critiche dopo il ko casalingo col Sassuolo. La critica ha ovviamente puntato il dito anche contro determinati giocatori, rei di fornire delle prestazioni non all’altezza della prestigiosa maglia indossata.

Del resto lo stesso allenatore toscano nelle interviste post gara era stato chiaro: senza nominare alcun giocatore in particolare, le frecciate nei confronti della squadra erano apparse inequivocabili. Due giorni dopo la sconfitta in terra veneta, iniziano ad emergere i nomi di quei profili che più di tutti avrebbero deluso Allegri. E dai quali il tecnico pora si aspetta una reazione rabbiosa, fatta di impegno e dedizione.

Crisi Juventus, Allegri tradito da alcuni giocatori

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Morata, Bentancur, Kulusevski, Rabiot, Kean e Arthur sarebbero finiti nel mirino del tecnico. Deluso dalle prestazioni, nonchè dall’atteggiamento mostrato in campo dagli stessi, l’allenatore toscano si aspetta ora una reazione che porti a dei risultati concreti.

Considerando che la società bianconera non ha la benchè minima intenzione di esonerare il tecnico, vien da sè che il futuro di questi sei profili molto dipenderà dal convincere Allegri sulla bontà del loro valore. Il mercato è ormai alle porte: già a gennaio potrebbe scattare la rivoluzione in casa Juve.

