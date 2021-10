Allegri cambia tutto, rivoluzione Juventus: 140 milioni

Una crisi profonda dal quale uscire anche grazie al calciomercato: Allegri disegna la clamorosa rivoluzione in casa Juventus

Un tracollo tanto inatteso che rappresenta, in modo evidente, una profonda crisi. La Juventus si lecca le ferite e dopo il Sassuolo, cede i tre punti anche all’Hellas Verona dell’ex Tudor rinunciando, quasi con certezza, al sogno scudetto. Potenzialmente 16 i punti di ritardo da Napoli e Milan con la ‘Vecchia Signora’ che, dunque, valuta il prossimo futuro. Una rivoluzione all’orizzonte, partendo dal calciomercato, che può decretare l’addio di diversi big agli ordini di Allegri. Ed è proprio il ‘Conte Max’ a voler mettere in atto diversi tagli per un ricchisismo tesoretto da reinvestire in parte anche nell’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>>Entra in scena la Juventus: assalto e ‘scippo’ a zero all’Inter

Ha deluso in più di un’occasione e non è mai stato considerato veramente indispensabile dall’allenatore livornese: si tratta di Dejan Kulusevski, accostato al ritorno all’Atalanta a più riprese (è in scadenza nel 2025) e che la Juventus lascerebbe partire per circa 35-40 milioni di euro. Un addio quasi scontato può essere quello di Aaron Ramsey, mai veramente a fuoco nella sua avventura in quel di Torino e che dopo le pesanti dichiarazioni estive, saluterebbe per circa 10 milioni la ‘Vecchia Signora’. Addii eccellenti che non finirebbero qui. Adrien Rabiot per 20 milioni, può salutare la Serie A e la Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Juventus ko anche a Verona: Simeone inguaia Allegri

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Non solo Rabiot, due stelle possono lasciare la Juventus

Il francese rientra nella lista dei papabili per quanto riguarda gli addii, soprattutto a fine campionato. Attenzione a de Ligt: il 22enne olandese è in scadenza nel 2024 e piace a diversi top club europei che con 70 milioni lo strapperebbero proprio alla società di Agnelli.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un tesoretto potenziale da ben 140 milioni di euro a cui, a sorpresa, potrebbero aggiungersene almeno altri 100: Federico Chiesa, al pari di Dybala, è considerato una pedina fondamentale per il futuro della Juventus ma con un’offerta clamorosa sul piatto potrebbe già cambiare aria.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, pronti a tutto per il colpo: centrocampista con le valigie

L’ex Fiorentina è stato accostato a diversi top club europei, Chelsea in primis, che possono tornare alla carica il prossimo luglio: la rivoluzione targata Allegri porterà, dunque, numerose sorprese.