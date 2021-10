Calciomercato Inter, affondo per il bomber | L’affare decolla con lo scambio

L’Inter, tra campo e calciomercato, valuta presente e prospettive future. Simone Inzaghi potrebbe avere un nuovo bomber a fine stagione: occhio allo scambio

Il futuro dell’Inter sul campo e sul calciomercato passa anche dal risultato contro l’Udinese. I nerazzurri fronteggiano i bianconeri con la volontà chiara di muovere in avanti la classifica e accorciare su Milan e Napoli.

Non solo le questioni di campo, però, perché sullo sfondo le dinamiche di calciomercato restano forti e stringenti. Soprattutto in attacco, dove qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in casa Inter. In particolare, occhio al futuro di un avversario dei nerazzurri proprio nella partita di oggi. Stiamo parlando di Beto. Il bomber sta dimostrando qualità ideali per fare la differenza in Serie A. Abbina, infatti, una forza fisica straripante a un fiuto del gol innato. Alto e esplosivo, risulta incontenibile per le difese avversarie e ha già messo a segno tre gol quest’anno. Un profilo da seguire con grande attenzione per il prossimo futuro, anche per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, assalto a Beto: occhio allo scambio

Beto è un nome seguito con grande attenzione anche dall’Inter. Il calciatore ha età e caratteristiche ideali per completare l’attacco, ma una valutazione già in netta crescita, soprattutto se dovesse continuare a fare così bene. Allora la Beneamata, in un periodo economicamente non ideale, studia anche nuove soluzioni: i nerazzurri potrebbero affondare il colpo attraverso uno scambio. Un giovane come Martin Satriano o dei talenti della Primavera potrebbero essere concordati con l’Udinese e abbassare la quotazione: un affare che potrebbe decollare nel prossimo futuro e fare felici i nerazzurri.