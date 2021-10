Inter e Milan sorpassate: Klopp anticipa tutti per il bomber

Sia Inter che Milan sono alla ricerca di rinforzi in attacco, ma la beffa potrebbe arrivare da Jurgen Klopp: anticipo per il bomber

Un nuovo derby di Milano potrebbe aprirsi in chiave calciomercato, poiché sia Inter che Milan continuano a cercare rinforzi in attacco.

Ai nerazzurri serve un’altra punta che possa far rifiatare Dzeko e Lautaro Martinez, uniche due punte di ruolo in rosa. Entrambe le squadre di Milano sembrerebbero aver messo il mirino in casa Real Madrid, ma a beffarle potrebbe essere il Liverpool. Klopp gioca d’anticipo per assicurarsi il bomber.

Klopp punta il mirino su Jovic: Inter e Milan beffate

Milan e Inter nel calciomercato invernale continueranno certamente a cercare rinforzi in attacco. Entrambe le squadre avrebbero messo nel mirino il bomber del Real Madrid, Luka Jovic, che non trova spazio nella rosa di Carlo Ancelotti. A beffare Inter e Milan però potrebbe essere il Liverpool. Infatti secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’attaccante dei ‘Blancos’ sarebbe un vecchio desiderio di Klopp, che potrebbe finalmente far partire l’assalto per portarlo nei ‘Reds’.