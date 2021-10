Calciomercato, ribaltone in panchina e richiesta immediata | Juve al palo

Il nuovo allenatore del top club prepara il prossimo mercato e sogna due colpi: doppia beffa per la Juventus

La Juventus non riesce più a rialzarsi ed è ormai in crisi totale in questo campionato di Serie A. I bianconeri sono ormai troppo dietro alla vetta della classifica e lo scudetto sembra essere ormai compromesso. La società ora inizia a pensare al futuro ma due obiettivi potrebbero presto sfumare.

Calciomercato Juventus, il Barcellona si fa avanti per Sterling e Coman: doppio ko

Anche il Barcellona è in crisi totale e, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, ci sarebbero due rinforzi messi nel mirino per il futuro. Si tratterebbe di Raheem Sterling e Kingsley Coman, entrambi già seguiti dalla Juventus negli scorsi mesi ma che a questo punto potrebbero non approdare in Italia.

Il nuovo tecnico dei ‘Blaugrana’ Xavi inizia già a pensare ai colpi per il futuro per sistemare la propria rosa e renderla adatta al suo gioco. I due esterni garantirebbero maggiore velocità e qualità, oltre a fornire più alternative in attacco. La Juventus potrebbe dunque essere beffata dal Barcellona per ben due volte.

Sterling ha totalizzato nove presenze in questo avvio di Premier League mentre Coman ha giocato cinque gare di Bundesliga.