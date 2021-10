Entra in scena la Juventus: assalto e ‘scippo’ a zero all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter vedono probabile un clamoroso sgarbo da parte della Juventus. Affare a costo zero e conseguente sconfitta per i nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

L’Inter ha bisogno di rinnovare il pacchetto difensivo. Dietro al terzetto intoccabile o quasi, quasi perché Dimarco sta insidiando Bastoni, c’è pressoché il vuoto anche se a Empoli Danilo D’Ambrosio ha dimostrato di poter dire ancora la sua nonstante età e acciacchi.

D’Ambrosio può restare come rincalzo, ma la sua permanenza non può essere sufficiente. Ranocchia e Kolarov sono in scadenza e, almeno al secondo, non verrà offerto alcun rinnovo, quindi è normale che Marotta e Ausilio abbiano cominciato a muoversi per dare delle alternative valide a Simone Inzaghi. A tal proposito, un nome che piace molto ai dirigenti sarebbe quello di Jason Denayer.

Il ventiseienne belga è un profilo di spessore internazionale oltre che di grande affidabilità, ma il suo grande pregio è soprattutto uno: il suo contratto in scadenza a giugno. L’Inter può dunque mettere a segno l’ennesimo colpo a zero, ammesso che la Juventus glielo ‘conceda’. Già, perché pure i bianconeri valuterebbero attentamente il profilo di Denayer.

Calciomercato Juventus, Denayer se parte de Ligt

Mentre l’Inter penserebbe a Denayer per dare un’alternativa importante al terzetto titolare, la Juventus per addirittura il dopo de Ligt. L’olandese può davvero partire nella prossima estate, come detto chiaramente dal suo agente Raiola, sempre però nel caso dovesse arrivare una proposta irrifiutabile.