Juventus, pronti a tutto per il colpo: centrocampista con le valigie

Uno dei primi colpi di calciomercato a gennaio potrebbe essere legato alla Juventus: club pronto a tutto per il centrocampista

Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Juventus si prepara ad aggiustare qualcosa all’interno della rosa, visto che l’inizio di stagione per i bianconeri è stato da incubo.

Proprio nel calciomercato invernale la Juventus potrebbe piazzare un colpo in uscita, con l’addio di uno degli esuberi presenti nella rosa di Massimiliano Allegri. Il club interessato sarebbe pronto a tutto per mettere a segno il colpo.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La Juventus si prepara a salutare Ramsey: Newcastle pronto a tutto

Anche piazzare gli esuberi sarà una parte importante del calciomercato della Juventus a gennaio. In particolare a salutare Torino potrebbe essere Aaron Ramsey, che quest’anno a parte qualche apparizione sporadica non è mai stato preso in considerazione da Allegri.

Leggi anche >>> Ko UFFICIALE: lascia il ritiro e salta Verona-Juventus

Sulle sue tracce da tempo c’è il Newcastle, che sembrerebbe pronto a tutto per arrivare al gallese. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, i ‘Magpies’ non avrebbero problemi a farsi carico dell’ingente ingaggio di Ramsey da 7 milioni pur di riportarlo subito in Premier League.