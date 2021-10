Juventus anticipata: Klopp ‘scippa’ il colpo in difesa

La Juventus ha tra gli obiettivi di mercato quello di rinforzare la difesa: Jurgen Klopp e il Liverpool però anticipano i bianconeri

Il calciomercato per la Juventus potrebbe essere una parte fondamentale per riuscire a invertire il trend negativo intrapreso in questo inizio di stagione.

Durante la sessione invernale per i trasferimenti si potrà già lavorare per la prossima stagione, raggiungendo accordi con i giocatori che nel giugno 2022 vedranno scadere i proprio contratti. Così la Juventus avrebbe messo nel mirino un centrale difensivo della Premier League in scadenza di contratto, ma il Liverpool di Jurgen Klopp potrebbe ‘scippare’ il colpo.

Juventus anticipata dal Liverpool: Klopp ‘scippa’ il colpo Rudiger

Rinforzi in difesa per la Juventus sicuramente serviranno in futuro, e l’occasione poteva arrivare dalla Premier League. Infatti il centrale del Chelsea, Antonio Rudiger, a giugno 2022 vedrà scadere il contratto con i ‘Blues’ e potrà liberarsi a parametro zero.

Secondo quanto riportato da ‘Express.com’ però, ad anticipare la Juventus e tutta la concorrenza per il difensore tedesco potrebbe essere il Liverpool. Infatti Jurgen Klopp osserva da tempo Rudiger e potrebbe far partire l’assalto per trovare un accordo col calciatore già a gennaio.