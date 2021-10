Attacco ad Allegri: “Chiesa giocherebbe titolare ovunque”

La Juventus non vive un buon momento e arrivano le critiche nei confronti di Allegri per alcune scelte di formazione

È stato un avvio di stagione davvero complicato per la Juventus, che ha collezionato ben tredici punti in meno rispetto a Milan e Napoli ed è costretta a inseguire già dopo undici giornate. Lo scudetto sembra essere ormai troppo lontano ma i bianconeri ci proveranno fino alla fine.

Juventus, critiche per Allegri: “Chiesa giocherebbe titolare ovunque”

In pochi stanno brillando in questi mesi e il leader al momento sembrerebbe essere Federico Chiesa, al pari probabilmente di Paulo Dybala. L’esterno bianconero però non è sceso in campo dal primo minuto nella gara contro l’Inter e quest’oggi non ci sarà contro il Verona per un piccolo problema fisico.

Le scelte di Allegri nelle scorse gare hanno fatto discutere e anche Christian Vieri, nel corso della ‘BoboTV’, ha detto la sua sulle troppe panchine per Federico Chiesa: “Oggi può andare in qualsiasi squadra del mondo e giocherebbe titolare. Giocherebbe con la sigaretta in bocca”.

Dunque arriva una ‘frecciata’ per Allegri da parte dell’ex bomber di Juventus e Inter tra le altre per l’utilizzo di Chiesa in queste settimane.