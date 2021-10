Calciomercato Milan, affondo in Serie A | Scambio pazzesco

La società rossonera avrebbe fiutato una suggestiva possibilità per il mercato di gennaio: l’idea prevede uno scambio con un giocatore ai ferri corti col suo attuale allenatore

Se ne facciamo un discorso di prendere al volo le opportunità, di agire in anticipo grazie ad un programmazione che sta dando i suoi frutti, il Milan di Paolo Maldini fa scuola. In vista della prossima finestra di mercato, la società rossonera starebbe preparando un colpo che rivoluzionerebbe il suo reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non gioca: irrompe Maldini

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Ovviamente, data la difficile situazione finanziaria lamentata da tutti i grandi club, l’idea non potrebbe essere portata a termine se non con uno scambio: il progetto non è di facile realizzazione, ma alcuni elementi possono giocare a favore del suo compimento.

Serie A, pazza idea Milan: scambio Rebic-Luis Alberto

Il deterioramento dei rapporti tra Luis Alberto, il fantasista della Lazio, e Maurizio Sarri, non sono ormai una novità. Reduce da tre panchine consecutive, il Mago è stato gettato nella mischia dal 1′ dal Comandante nelle ultime due uscite dei biancocelesti. Le sue prestazioni non sono state disastrose, ma nemmeno entusiasmanti. Sembra quasi che il tecnico toscano abbia voluto dimostrare coi fatti che nella sua idea tattica di calcio, lo spagnolo non possa fare la differenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, cambia tutto per Luis Alberto: doppio assalto in Serie A

In questo contesto si sta inserendo il Milan, già affascinato dall’idea Luis Alberto nella scorsa estate. Il gradimento del giocatore – corteggiato in Spagna da Siviglia ed Atletico Madrid – c’è. Resta da convincere il presidente Lotito, che non intende fare sconti sul cartellino dell’iberico. Il Milan però può giocarsi una carta che farebbe proprio al caso dell’allenatore biancoceleste.

LEGGI ANCHE >>> Luis Alberto può lasciare la Lazio: super scambio in Serie A!

La pedina di scambio è stata individuata in Ante Rebic, il croato che sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Sarri. L’ex Eintracht percepisce un ingaggio di 3,5 milioni annui, con scadenza del contratto fissata a giugno 2023. Stessa durata dell’accordo con la Lazio per il Mago, che però prende 2,5 milioni all’anno. La valutazione di mercato dei due è abbastanza simile: 32 milioni per Rebic, 40 per lo spagnolo. L’affare resta difficile, ma a livello tecnico entrambi i club beneficerebbero dello scambio. Pioli avrebbe il suo fantasista in grado di innescare la punta centrale; la Lazio il suo esterno offensivo tanto richiesto da Sarri.