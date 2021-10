Altro flop, la Juventus cambia strategia: addio al big!

La Juventus in vista del futuro può cambiare tanto: dietrofront, adesso il big può salutare definitivamente i bianconeri

Una corsa scudetto che pare ormai troppo lontana per la Juventus di Massimiliano Allegri. La sconfitta contro l’Hellas Verona pare essere solo l’ultima goccia di un percorso involutivo vissuto dalla squadra bianconera, dopo il ritorno di Allegri. Ecco quindi che, in vista dell’anno prossimo, potrebbero cambiare non poco le strategie di calciomercato della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza juventina è già al lavoro e valuta l’addio di uno dei big la cui permanenza a Torino, fino a qualche settimana fa, era data praticamente per scontata.

Una rivoluzione all’orizzonte per i bianconeri e che può quindi vedere l’addio di alcune pedine di primo piano nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Tra questi potrebbe esserci anche Alvaro Morata che, dopo essere rimasto a Torino in prestito oneroso (la Juventus ha pagato 10 milioni nel 2020 ed altri 10 nel 2021 per il prestito dello spagnolo), adesso potrebbe, un pò a sorpresa, salutare la Juventus. Le ultime prestazioni di Morata starebbero convincendo la società torinese a cambiare piani e a non riscattare lo spagnolo la prossima estate.

Juventus-Morata, adesso può cambiare tutto

La Juventus, per trattenere Morata a titolo definitivo, dovrebbe sborsare ben 35 milioni di euro in direzione Madrid, sponda Atletico.

Una cifra che, numeri alla mano dell’ex Chelsea, i vertici bianconeri parrebbero poco convinti a spendere. 12 le presenze stagionali con sole 3 reti ed 1 assist, e prestazioni non sempre al top al centro dell’attacco di Allegri.

Situazione dunque in divenire: la Juventus è intenzionata a fare un passo indietro e a puntare su altri profili, Morata può salutare a giugno.