Crisi Juventus, Agnelli colpevole: “Ha sbagliato tutto”

Dopo l’ennesimo ko della Juventus, arrivano le critiche verso il presidente Agnelli per le mosse effettuate in questi anni

È un momento davvero complicato per la Juventus, che non sta riuscendo più a rialzarsi e per il secondo anno consecutivo sembra ormai fuori dalla lotta scudetto già a inizio inverno. I bianconeri sono caduti anche ieri nella gara con il Verona rimediando il secondo ko di fila dopo quello con il Sassuolo di mercoledì scorso.

Juventus, critiche per Agnelli: “Il presidente ha sbagliato tutto”

Anche Massimiliano Allegri, che sulla panchina della Juventus aveva vinto cinque scudetti su cinque nella prima esperienza, non sta riuscendo a dare una svolta dopo due annate in netto calo. Per il giornalista Stefano Agresti del ‘Corriere della Sera’, però, il problema nasce dalla società.

Ecco le sue dichiarazioni a ‘Radio Radio’: “Il presidente ha sbagliato tutto. Prima è colpa di Allegri, prendiamo Sarri. poi prendiamo Sarri e non va bene, allora prendiamo Pirlo. Poi riprendiamo quello che vince…La colpa è nella testa quindi”.

Tanti cambi di panchina in questi anni per la Juventus che fin qui non hanno risolto il problema, confermando quindi il problema di base. Intanto la squadra sarà in ritiro da domani, lunedì 1 novembre, a sabato prossimo.