Il Napoli batte di misura la Salernitana: basta il gol di Zielinski

Napoli corsaro a Salerno. Decide Zielinski. Partita dura, due espulsioni e tanto agonismo

Il Napoli torna momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della sfida tra Roma e Milan. I partenopei hanno sfidato la Salernitana nell’undicesimo turno, in un infuocato derby campano terminato in dieci da entrambe le squadre.

Zielinski ha deciso il match al 61′. Spalletti ha sofferto la Salernitana, molto attenta in fase difensiva. Granata in dieci per il rosso a Kastanos al 70′. Dopo sette minuti ci ha pensato Koulibaly a ristabilire la parità numerica. Nella prossima giornata gli azzurri ospiteranno il super Verona di Tudor mentre Colantuono cercherà punti salvezza sul campo della Lazio.

Serie A, Salernitana-Napoli: classifica aggiornata e tabellino

SALERNITANA-NAPOLI 0-1

Zielinski 61′

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A

Napoli 31, Milan *28, Inter 24, Roma *19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Verona 15, Juventus 15, Empoli 15, Torino 14, Sassuolo 14, Bologna *12, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 8, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari *6

*Una partita in meno