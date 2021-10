Caos Sarri-Luis Alberto: “Sentire certe cose fa male”

Non è un momento semplice per Luis Alberto e gli indizi social contro Sarri lo dimostrano: arrivano le dichiarazioni sugli screzi

Sono ore di polemiche in casa Lazio, dove è ancora viva la questione legata alla titolarità di Luis Alberto. Il calciatore spagnolo non è soddisfatto dell’utilizzo in questo avvio di campionato in quanto è finito più volte in panchina. Sarri infatti dice che per questo stile di gioco lo spagnolo non può agire al fianco di Milinkovic-Savic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio a gennaio con Mourinho!

Lazio, caos Luis Alberto-Sarri: arrivano le parole di Focolari

Nelle ultime ore Luis Alberto ha messo “like” a un tweet contro Maurizio Sarri e si è ormai scatenata la polemica in merito al rapporto tra il calciatore e il suo allenatore. Il giornalista Furio Focolari, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha detto la sua sugli screzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus alle strette | Doppio colpo da 100 milioni

“Braccio di ferro che non capisco tra Sarri e Luis Alberto. Se l’allenatore riuscirà a fare quello che vorrà fare senza giocatori importanti per la Lazio, ne prenderemo atto”, dice il giornalista. “Giocatori come Luis Alberto dovrebbero giocare sempre titolari, ma non lo fanno. Sentire che Luis Alberto e Milinkovic-Savic non possono giocare insieme, fa male”

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Sampdoria-Spezia 2-1: domina Candreva, Verde non basta

Un rapporto da ricucire dunque quello tra Sarri e Luis Alberto, che al momento non condividono le rispettive idee e tutto ciò non fa bene alla Lazio.