Bufera attorno all’arbitro Maresca dopo le decisioni prese nel big match tra Roma e Milan

Dopo il caos attorno all’arbitro Fabio Maresca per gli episodi che hanno condizionato il big match di domenica sera tra Roma e Milan, in particolare il rigore concesso a Ibrahimovic e quello non concesso a Pellegrini, l’Aia ha richiamato il direttore di gara.

L’associazione italiana arbitri ha ritenuto insufficiente la prestazione arbitrale di Maresca, sia nella valutazione dei cartellini che in quella dei due episodi da rigore. Un richiamo che costerà almeno un paio di giornate all’arbitro napoletano su decisione del designatore Gianluca Rocchi, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Serie A, Maresca fermato dall’Aia

Le undici ammonizioni date da Maresca durante la gara dell’Olimpico sono risultate eccessive. Inoltre la valutazione sugli episodi Ibra-Ibanez e Pellegrini-Kjaer sono andate in disaccordo con quanto preannunciato dal designatore per arginare i falli dubbi. Si prevedono almeno due turni di stop per l’arbitro Maresca.