Atalanta-Manchester United, Ronaldo la riprende in extremis: finisce 2-2

Atalanta e Manchester United hanno dato vita a una partita estremamente emozionante e ricca di emozionanti. Ronaldo in gol, non bastano Ilicic e Zapata per i tre punti

Atalanta e Manchester United si sfidavano per una partita decisiva negli equilibri del loro girone. I bergamaschi hanno dato vita a una prova di altissima intensità, in cui i nerazzurri si sono fatti valere, nonostante un avversario di altissimo livello.

E il gol arriva subito per i padroni di casa: tiro di mancino di Josip Ilicic che David De Gea non riesce a deviare esternamente, la palla finisce in rete. Anche grazie all’errore del portiere, la Dea passa in vantaggio. La festa dei bergamaschi dura quasi fino a fine primo tempo, quando un magico colpo di tacco di Bruno Fernandes libera Cristiano Ronaldo in area di rigore: il portoghese da pochi passi non può sbagliare. A riposo si va sull’1-1.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Zenit, disastro Bonucci: “Penso di averle viste tutte”

Atalanta-Manchester United, Zapata lascia ancora il segno: Ronaldo la riprende

Nel secondo tempo, ecco il solito Zapata salire in cattedra. Il colombiano si presenta tutto solo davanti al portiere e non sbaglia per il 2-1. Il parziale vantaggio, che sarebbe preziosissimo per la Dea anche in ottica classifica, però, non dura fino al fischio finale. Ancora Cristiano Ronaldo, al 92esimo, beffa Gian Piero Gasperini con un gran gol e fissa il punteggio sul 2-2. Con questo pareggio lo United sale a 7 punti, così come il Villarreal, mentre l’Atalanta va a 5, e con l’amaro in bocca dopo una grande prestazione.